Sarandë: Aksident në orët e vona të natës, plagosen 3 persona

Më datë 21.12.2016, ora 22.40, u referuan materialet hetimore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Sarandë,

për shtetasin B.K. i datëlindjes 14.02.1991, banues në lagjen Nr. 1 Sarandë, i pajisur me leje drejtimi,

sepse dje rreth orës 00.35, në lagjen Nr. 1 Sarandë, duke drejtuar mjetin tip Citroen Soxo, me targë AL660JZ,

ka humbur kontrollin e drejtimit duke u përplasur me dy mjete të parkuara (mjetet tip kadillak, me targë TR0097P; e Benz, me targë SR1599B),

e për pasojë janë dëmtuar lehtë dy pasagjerë ,

shtetasit: 1.G.M., i datëlindjes 14.04.1996, banues në Metoq. 2.V.K., i datëlindjes 21.09.1989, banues në Athinë.

Të cilët u mjekuan në spital dhe u larguan, jashtë rrezikut për jetën. Neni 290 i K.P.Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor.