Parashikimi i motit për mbrëmjen e Vitit të Ri, rikthehet i ftohti siberian

Mbrëmja e Vitit të Ri nuk parashikohet që të ketë shira, por pritet të rikthehet i ftohti siberian. Metereologët parashikojnë që temperaturat në të gjithë vendin do të jenë nën 0.

Sipas “Meteoalb”, “java tjetër do të dominohet nga kthjellime dhe vranësira të cilat në veri dhe verilindje do të shoqërohen me reshje të pakta dëbore.

Që nga dita e mërkurë dhe deri në fund të vitit duke përfshirë edhe natën e Vitit të Ri do të jemi në ndikimin e motit të kthjellët por të ftohtë. I ftohti siberian pritet të vijë nga e mërkura.