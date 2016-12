Shfaqet në Kinoteatrin “Butrinti” Tabloja e fundvitit ” Babagjyshi në Sarandë”

Në sallën e teatrit të qytetit të Sarandës në prani të një numri të madh spektatoresh u shfaq spektakli i përvitshëm, tabloja e Vitit te Ri ” Babagjyshi në Sarandë” me regji të Vangjel Agorës, Skenografi të Lefter Cekos, repertori muzikor nga Genti Xuxi, koreografia nga Fatmir Saraci, ndricimi dhe fonia nga Ilir Yzeiri dhe regjia televizive nga Vladimir Kodhelaj. Ndryshe nga tradita ky spektakël kishte disa prurje të reja që shtuan atmosferën festive të eventit. Kështu babagjyshi ishte larg paraqitjes tradicionale të tij në publik. Ai ishte një babagjysh që këndonte, vallzonte, drejtonte, qeshte, lodronte së bashku me femijët, pra ishte një babagjysh dinamik, pamvarësisht se ai do të largohej së shpejti nga fëmijët. Një risi e re e spektaklit ishte se ai transmentohej drejtpersedrejti në sallë nëpermjet një monitori, si dhe për spektatorin u transmentua një klip me babagjyshin nëpër institucionet arsimore të sarandës dhe Ksamilit. Një tjetër risi e këtij spektakli ishin trioja instrumentale e brezave në familjen Xuxi, si dhe grupi istrumental i violinave, kitarave dhe mandolinave të Bashkisë Delvinë të drejtuar nga Kostaq Xuxi.

Me mjaft interes u pritën nga publiku, grupi i violinave dhe i valltarëve të QK të femijëve të drejtuar nga Genti Xuxi dhe Sinan Ahmeti si dhe këngëtarët dhe korri qe morrën duartrokitje nga spektatorët. E jashtëzakonshme ishte paraqitja e balerinave të vogla dhe e dy grupeve të valleve të pergatitura nga mjeshtri Fatmir Saraci. Po kaq të mrekullueshëm ishin të gjithë fëmijët që drejtuan spektaklin. Në vecanti konferencierët Kejsi Dajko, Martina Aliko si dhe Ledio Beqo. I pa pritur për spektatorin ishte paraqitja e nxënëses Erika Laze në monologun satirik ” Drejtoresha e tatimeve “. Ky spektakel zgjati një orë duke plotësuar dhe një kërkesë të spektatorëve.