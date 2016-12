FRESSH Sarandë: Fillon puna për restaurimin e Kopshtit në Metoq, Bashkëpunim me biznesin privat

FRESSH Sarandë para disa ditësh ndërmori një nismë të veçantë. Antarët e këtij forumi politik të qytetit të Sarandës shkuan në kopshtin e Metoqit duke shpërndarë dhurata për fëmijët e këtij kopshti. Duke i uruar për festat e fundvitit vogëlushët e vegjël FRESSH Sarandë shprehu dëshirën për të kontribuar sërisht për këtë kopsht dhe fëmijët e tij.

Dhe disa ditë më vonë në kopshtin e Metoqit kanë filluar punimet për restaurimin e ambienteve të brendshme. Ky financim u bë i mundur falë bashkëpunimit me një nga bizneset lokale që operon në qytetin e Sarandës. Ftesës së FRESSH Sarandë për të kontribuar për fëmijët e kopshtit të Metoqit biznesi privat i është përgjigjur pozitivisht. Punimet kanë filluan ditën e sotme dhe pritet që të përfundojnë para datës 4 Janar 2016, për të bërë të mundur që fëmijët e Kopshtit Metoq të kenë ambiente komode e të ngrohta për vitin e ri 2017. FRESSH Sarandë nën drejtimin e Kryetarit të ri Andi Bello po ndërmerr disa nisma për t’u përshëndetur në ndihmë të komunitetit të qytetit të Sarandës. Nga ana e FRESSH Sarandë bëhet me dije se projekte të tjera në ndihmë të komunitetit po diskutohen dhe do të bëhen publike në një moment tjetër.