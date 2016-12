Zgjedhje 2017- Kandidatët për Deputet, Dalin emrat e parë

Ethet elektorale për zgjedhjet parlamentare të qershorit kanë filluar edhe në qytetin e Sarandës. Deri më tani janë përfolur shumë emra se cili do të jetë deputeti i rrethit të Sarandës në zgjedhjet parlamentare të qershoirt të ardhshëm. Nga burime të verifikueshme mësohet se në Sarandë është përfolur si kandidaturë e mundshme emri i Gjergj Mërkurit. Gjergj Mërkuri aktualisht mban postin e Drejtorit të Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve. Ai ka qenë edhe kryetar i Partisë Socialiste të Rrethit Sarandë. Duket se është vetë baza e partisë socialiste apo qytetarë të ndryshëm që kërkojnë të përfaqësohen me qytetarë të cilët janë nga Saranda, duke u lodhur kështu me deputetë të importuar nga qytete të tjera. Mësohet se gjithcka është në fazat e para dhe deri më tani janë vetëm pëlqime e mendime.