Fluksi – Nis kthimi i emigrantëve

Pasi kanë kaluar festat e fundvitit në vendlindje, emigrantët po kthehen drejt vendeve ku jetojnë e punojnë.

Fluksi më i lartë është në drejtim të Greqisë nga pikat kufitare në jug të Vendit. Rreth 5 mijë emigrantë kanë kaluar kufirin nga pika e Kalimit Kufitar të Kakavijës në Gjirokastër.

Në krahasim me vitet e tjera, lëvizja është me e paktë, ndërsa ndikim në këtë drejtim ka i ftohti dhe situata gripale që ka përfshirë vendin. Në Kakavijë punohet me 4 sportele në dalje dhe tre në hyrje, të cilat pritet të shtohen për të evituar radhët dhe orët e pritjes në rast të rritjes së fluksit.

Situatë e ngjashme, fluks por jo radhë paraqitet edhe në Kapshticë, ku gjatë 24 orëve të fundit kanë dalë mbi 4000 emigrantë. Pranë kësaj pike kalimi kufitar punohet me 6 sportele.