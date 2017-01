Ulen temperaturat – Nga e premtja troket i ftohti siberian, të dielën termometri shënon -11 gradë

Bashkë me vitin e ri erdhi edhe i ftohti siberian. Duke nisur nga e premtja e kësaj jave vendi ynë do të përfshihet nga mot i kthjellët dhe me vranësira, por me temperatura që do të zbresin në -4 gradë.

Temperatura më e ulët do të regjistrohet në vendet e thella malore të dielën, ku termometri do të shënojë -11 gradë.

Edhe në kryeqytetet temperaturat parashikohen të ulen deri në -5 gradë celsuis.

Krahas të ftohtit prezente do të jenë edhe reshjet e shiut e dëborës, kryesisht në zonat malore.

Meteorologët thonë se ky mot ekstrem është si pasojë e rrymave ajrore të ardhura nga Siberia të cilat do të përfshijnë të gjithë Ballkanin.

Temperaturat e ulëta dhe reshjet e shiut e dëborës pritet të jenë prezent deri në mesin e këtij muaji.