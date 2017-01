Parashikimi i motit për sot, e gjithë Shqipëria e mbuluar nga bora

Alternime kthjellimesh dhe vranësirash do të karakterizojnë kushtet e motit në vendin tonë, ku më të dukshme vranësirat do të paraqiten në zonat veriore duke gjeneruar reshje dëbore. Parashikohet që gjatë ditës së premte 70 % e territorit të ketë reshje dëbore e cila do të zbresë deri në zonën e ulët, por në sasi të pakta.

Pjesa e dytë e ditës do të sjellë dobësim të ndjeshme të reshjeve duke bërë që dominuese të jenë vranësirat dhe intervalet e shkurtra me kthjellime. Gjatë natës do të ketë ndërprerje totale të reshjeve në të gjithë vendin.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie të ndjeshme në të dy vlerat ekstremale të ditës, si pasojë e qarkullimit të masave ajrore nga Siberia.

Era do të fryjë mesatare dhe e fortë me shpejtësi 48 km/h nga drejtimi verior dhe verilindor duke bërë që në Adriatik dhe Jon të gjenerohet dallgëzim 3 apo 4 ballë.