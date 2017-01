Përgatituni! Ja ç’do të sjellë moti në fundjavë

Parashikohet që dita e premte si edhe fundjava te sjellin reshje shiu dhe dëbore në vend.

Në orët në vijim, vendi do dominohet nga mot i vranët sipas parashikimit të Meteoalb.

Shira të dendura priten në zonat veriperëndimore, por reshje të dendura dëbore do të kenë në veri-verilindje dhe juglindje të territorit.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje të premten si edhe në fundjavë duke bërë që bregdeti dhe një pjese e zonës së ulët të kalojnë në vlera pozitive ndërsa deri në -5 apo -6 grade C do të jenë zonat malore në orët e mëngjesit.