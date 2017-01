Gjirokastra në terr, pa drita spitali, kopshtet e shkollat

Prej orës 06:00 të mëngjesit të sotëm rreth 70% e qytetit të Gjirokastrës është pa energji elektrike.

OSHEE thotë se po punohet në linja dhe për këtë arsye është stakuar energjia në stacionin e ri elektrik.

Pa energji kanë mbetur kopshtet, shkollat dhe spitali i qytetit të cilat furnizohen nga ky stacion elektrik.

Për këtë shkak shkollat mësohet se do mbyllin mësimin në orën 10:15 minuta. Ndërsa kopshtet e çerdhet do te jene te hapura pasi femijet ngrohen me soba druri.

Ndërkaq mësohet se stacioni i vjetër është në funksion.