Të mërkurën nis shtimi i vranësirave

Gjatë ditës së mërkurë, 25 janar 2017, moti mbi vendin tonë parashikohet të jetë me vranësira mesatare dhe të dendura.

Priten reshje shiu me intensitet të dobët, ndersa në zonat malore reshje debore.

Era do të jetë me drejtim juglindje-verilindje 1-15m/sek. Mjegull nëpër lugina. Deti i forcës 4 me lartësi vale 2.8 metër.

Temperaturat, parashikohen të jenë:

QYTETET Temperaturat në °C

Vlorë 5/13 shi diell

Gjirokastër 1/7 shi diell

Sarandë 5/12 shi diell