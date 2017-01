Rikthehet acari, temperaturat deri në -4 në bregdet

Rikthehet acari. E premtja si edhe fundjava do të sjellin rënie të ndjeshme të temperaturave.

Në zonat malore, sipas Meteoalb, temperaturat minimale do të jenë -15 apo -16 gradë celsius dhe ato maksimale në -4 apo -5 gradë C.

Në zonat bregdetare dhe ato të ulëta, temperaturat minimale do të luhaten nga -4 në 2 gradë C dhe maksimalet deri në 8 gradë C.

Era do të fryjë mesatare në tokë. Ndërsa në det me shpejtësi 30 km/h, nga drejtimi Lindor duke gjeneruar në det dallgëzim 3 ballë.