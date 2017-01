PD Sarandë/ Përfundojnë propozimet për kandidatë për deputet në Xarrë, Ksamil, Konispol e Gjashtë

Kur kane perfunduar propozimet per kandidatet per deputete ne 4 grupseksionet e para te Partise Demokratike te Sarandes, konkretisht ne Ksamil, Xarre, Konispol e Gjashte, numri i tyre eshte shtuar ndjeshem. Sipas informacioneve qe ka siguruar “My Saranda”, vetem 6 jane ata qe kane siguruar propozim ne cdo grupseksion, nderkohe qe emrat e tjere jane propozuar ne 3 ose me pak grupseksione. Gjashte me te propozuarit nga baza e Partise Demokratike jane Hariz Mema, Matilda Qurku, Kreshnik Bozho, Jolio Dine, Sytki Haxhi e Ilir Kondi