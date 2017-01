Temperaturat e ajrit po fillojnë të rriten

Kjo javë do të dominohet nga mot kryesisht i kthjellët, por vranësirat e shpeshta do të jenë të pranishme duke rrezikuar herë pas –here reshje të dobëta dhe lokale, njofton Meteoalb.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rrritje nga dita në ditë. Minimalet do të ulen deri në -5 grade C në zonat malore, ndërsa maksimalet do të ngjiten deri në 14 gradë C në bregdet dhe zonat e ulëta.