Parashikimi i motit, ja çfarë na pret në muajin shkurt

Java e parë e muajit Shkurt do të dominohet nga mot kryesisht i kthjellët, megjithatë do të ketë prani të shpeshta të vranësirave, duke rrezikuar herë pas here reshje të dobëta dhe lokale shiu.

Muaji Shkurt pritet të sjellë rritje të temperaturave të përgjatë 10 ditëshit të parë, por nuk do të mungojnë as reshjet e shiut dhe dëborës në zonat malore.

Temperaturat minimale do të shkojnë deri në – 5 gradë Celcius në zonat malore, ndërsa maksimalet do të ngjiten deri në 14 gradë Celcius në bregdet dhe zonat e ulëta.