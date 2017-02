Të mërkuren, mot me vranësira, nisin reshjet e shiut

Gjatë ditës së mërkurë, 1 shkurt 2017, moti mbi vendin tonë parashikohet të jetë me vranësira dhe reshje shiu lokale.

Në ekstremin verior priten reshje të pakta debore.

Era do të jetë me drejtim verilindje-juglindje 1-8m/sek. Mjegull/Mjegullinë nëpër lugina. Deti i forcës 4 me lartësi vale 1.8 metër.

Temperaturat parashikohen të jenë:

QYTETET Temperaturat në °C

Vlorë 6/16 re shi

Gjirokastër 5/10 re diell

Sarandë 8/14 re shi