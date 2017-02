Shqiptari kapet për herë të dytë në Janinë me 14 kg kanabis

Një shqiptar është kapur në Greqi nga policia me 14 kg marijuanë. Operacioni është zhvilluar në orët e para të mëngjesit në rrugën nacionale Janinë-Ntirio, në vendin e quajtur Agelokastro, Aitiloakarnania.

Shqiptari lëvizte me një mjet tip “Citroen” Atij iu gjetën 12 pako me kanabis. Sipas verifikimeve, rezulton edhe i arrestuar me drogë më 22 nëntor të vitit 2016.