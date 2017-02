Bamir Topi I FRD takim me strukturat ne Sarande

Me anëtarë dhe simpatizantë të FRD, dega Sarandë, zhvilloi në mjediset e Sos Bar një takim. Merrte pjesë kryetari i FRD, Bamir Topi, Sali Shehu sekretar organizativ i FRD si dhe Andi Seferi, kryetar i FRD, dega Tiranë, njëkohësisht edhe nënkryetar i bashkisë, Tiranë.

Ky bashkëbisedim që po bëjmë në gjithë Shqipërinë po shoqërohet me shumë gjallëri dhe këtë e shoh edhe këtu në Sarandë. Kjo i jep premisa të forta FRD që në zgjedhjet e 18 qershorit të përfaqësohet në parlamentin shqiptar, ka thënë kryetari i FRD, Bamir Topi.

Eshtë një situatë politike mjaft e rënduar, ka thënë në prononcimin për mediat kryetari i FRD, Bamir Topi. Ka shumë ujëra të turbullta që Shqipëria natyrisht nuk kish nevojë që t’i sillte në këtë mënyrë. Origjina e kësaj situate lidhet me zgjedhjet.