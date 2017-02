Feja në shkolla – Nis mësimi i edukatës fetare në klasat e 6 dhe 10-a

Pas trajnimit të mësuesve për të zhvilluar lëndën e edukatës fetare, në shkollat e zgjedhura për projektin pilot, ka nisur integrimi i orëve fetare brenda lëndës së edukatës qytetare apo qytetarisë.

Prej muajit janar në klasat e 6 dhe të 10 të shkollave të përzgjedhura ka nisur mësimi i edukatës fetare në kuadër të orëve të qytetarisë dhe Edukatës Qytetare si projekt i prezantuar nga Ministria e Arsimit që vitin e shkuar.

Për këtë projekt pilot janë përzgjedhur 10 shkollat në 5 qarqe.

Shkresa mban datën 13 tetor 2016 dhe i drejtohet 5 drejtorive rajonale, përkatësisht: DAR Tiranë, Vlorë, Elbasan, Lezhë dhe Shkodër.

Përmes kësaj shkrese u kërkohet mësuesve të klasave të 6 dhe të 10 që të jenë pjesë e një trajnimi me shkollat pilote në të cilat do të zbatohet draftkurrikula për përfshirjen e njohurive për fenë dhe këndvështrimet fetare e jofetare. Seminari është organizuar në datat 17-21 tetor.

Më 8 prill të vitit të shkuar, Kryeministri Edi Rama ka njoftuar një projekt pilot për integrimin e një lënde të edukatës fetare në shkolla. Fillimisht kjo ide u përkrah edhe nga komunitetet fetare të cilat u thirrën nga MAS për një takim konsultativ lidhur me përmbajtjen e tekstit me të cilin do të punonin nxënësit e klasës së 6 dhe të 10. Zyrtarisht ministria e arsimit ende nuk e ka konfirmuar nisjen e mësimit të edukatës fetare në klasat e 6 dhe të 10 të shkollave të përzgjedhura për projektin pilot.