Të martën, mot me vranësira shoqëruar me reshje shiu

Gjate dites se marte, 7 shkurt 2017, moti mbi vendin tone parashikohet te jete me vranësira mesatare deri të dendura, te shoqeruara me reshje shiu te here pas hereshme.

Era pritet te jete me drejtim Juglindje-Jugperëndim 1-18m/sek. Mjegull për shkak të reshjeve. Deti i forcës 5 me lartësi vale 3.8 metër.

Temperaturat parashikohen të jenë:

QYTETET Temperaturat në °C

Vlorë 9/19 shi diell

Gjirokastër 8/13 shi diell

Sarandë 8/18 shi diell