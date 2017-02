Butrinti – Delvina, takimi mbyllet 0-0. Butrinti i anullohet një gol i rregullt

Një lojë me tension ajo midis Butrintit dhe Delvinës. Derbi prodhoi pak lojë dhe shumë emocione të tribuna. Si asnjëherë në vitet e fundit stadium ishte mbushur plot me të dyja tifozeritë përkatëse. Gafa arbitrare sidomos ajo e minutws sw 25 kur Xhibros i anulohet gol i rregullt. Presioni i miqve te gjyqtari kryesor i takimit jep efektet e veta. Sfida tw tilla nuk mund tw prishen nga gjyqtarw amator.

Takimi nis me Mehmetin I cili gjuan nga distance por pret I vëmendshëm portieri Roko. Në minutën e 15’ të takimit tension në lojë. Gjyqtari Stefi akordon goditje dënimi për vendasit në hyrje të zonës. Një grup futbollistësh nga ekipi mik e rrethojnë arbitrin madje edhe duke e shtyrë me duar e me trup, për cudi gjyqtari nuk ndëshkon asnjë. Në minutën e 20 takimi ndëpritet pasi Rugji I vendasve e Muzhaj I miqve debatojnë me njëri – tjetrin.

Në minutën e 25 Xhibro shënon gol gjyqtari kryesor Stefi akordon gol të rregullt por menjëherë futbollistët miq e rrethojnë duke e shtyrë dhe gjyqtari kryesor e anulon vendimin, presioni I miqve pati rezultat dhe shifrat nuk ndryshojnë. Në minutat 35’, 38’ Butrinti shfaqet rrezikshëm para portës së Delvinës por Doka e Gorovelli nuk fnalizojnë.

Pjesa e dytë nis me të njëjtin tension. Në të 61 Doka pas një skeme del para portës por Callari grushton në dy kohë. Mehmeti për miqtë rrezikon por portieri I Butrintit e devijon në këndore. Në fund të takimit Butrinti godet edhe 2 herë shtyllën por pa arritur të shënojnë. Derbi I Jugut mbyllet në barazim.