Qendra Historike e Kaninës, do të implementohet projekti restaurues

Në Kaninë të Vlorës ka nisur zbatimi i projektit restaurues të zonës historikë. E njohur si ballkoni mbi Vlorë, në Kaninë restaurimit do t’i nënshtrohet dhe kalaja shekullore, çka pritet të shtojë vëmendjen ndaj turizmit historik e kulturor.

Ristrukturimi i objekteve historike dhe kulturore dhe të fshatit Kanine, projekt i përbashkët i Ministrisë së Kulturës me Bashkinë Vlorë, ka nisur tashmë të vihet në jetë.

Fillimisht është bërë evidentimi në terren i objekteve të rëndësishme kulturore dhe historike te fshatit Kaninë, i quajtur ndryshe edhe ballkoni i Vlorës, me vlera të rralla dhe të rëndësishme historike.

Projekti parashikon edhe ndërhyrje në kalanë e Kaninës, sheshin kryesor të fshatit dhe segmentin rrugor që të drejton nga Vlora drejt fshatit.

Kryebashkiaku i Vlorës, Dritan Leli, tha se falë ndërhyrjes do rritet turizmi kulturor në Kaninë, ndërsa drejtorja e Monumenteve të Kulturës, Arta Bollani, vlerësoi vlerat historike të zonës.

Dritan Leli: Për të shfaqur vlerat e vendit që i ka më shumë se çdo gjë tjetër në Bashkinë e Vlorës siç është Kanina me historinë e saj dhe kalanë që ka qenë dhe ngelet një nga vendet më atraktive në të gjithë territorin e Bashkisë së Vlorës. Në shërbim të komunitetit do të jetë dhe rikonstruksioni i teqesë dhe tyrbes.

Arta Bollani: Sot rradhën e ka Kanina, do të bëjmë patjetër një projekt sektorial përfshirë insfrastukturën, lidhjen me kalanë e Kaninës, me kompleksin e tyrbes dhe teqesë, me qëndrën historike që ne do ta shpallim së shpejti, për ta kthyer Kaninën në një pol atraktiv të turizmit kulturor ashtu siç e meriton që të jetë.

Pas evidentimit në terren të të gjitha objekteve që do të zgjasë rreth 3 muaj, projekti do të nisë implementimin.