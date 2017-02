Të dielën, mot kryesisht i kthjellët, me vranësira në zonat malore

Gjatë ditës së diel, 12 shkurt 2017, moti mbi vendin tonë parashikohet të jetë kryesisht i kthjellët dhe vranësira të përqëndruara në zonat malore. Era do të jetë me drejtim verilindje – juglindje 1 – 10m/sek. Mjegull nëpër lugina. Deti i forcës 4 me lartësi vale 2.0 metër.

Temperaturat parashikohen të jenë:

Vendet malore -5° /9°C

Vendet e ulta 0° /17°C

Vendet bregdetare 4° /17°C