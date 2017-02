Të hënën, mot me kthjellime dhe vranësira në zhvillim

Gjatë ditës së hënë, 13 shkurt 2017, moti mbi vendin tonë parashikohet të jetë me kthjellime dhe vranësira në zhvillim.

Era do të jetë me drejtim verilindje – juglindje 1-10m/sek. Mjegull nëpër lugina. Deti i forcës 4 me lartësi vale 2.0 metër.

Temperaturat parashikohen të jenë:

Vendet malore -3° /7°C

Vendet e ulta -1° /16°C

Vendet bregdetare 2° /17°C