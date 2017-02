Aksidentoi motoçikletën e u largua nga vendi i ngjarjes arrestohet nga policia pas 3 ditësh

Sarandë

Aksidenton një drejtues motoçiklete para 3 ditësh dhe largohet nga vendi i aksidentit !

Policia arreston autorin e dyshuar, shtetasin:

– Mitad Resulaj, 55 vjeç, banues në Sarandë.

Policia ka bërë arrestimin e tij pasi ky shtesas dyshohet se është autorë i ngjarjes së ndodhur më datë 11.02.2017, ku në aksin rrugor Sarandë-Butrint, një automjet i paidentifikuar për momentin, goditi motoçikletën “Tiama” me drejtues shtetasin M.K., 51 vjeç, banues në Ksamil dhe u largua nga vendi i ngjarjes, duke e dëmtuar këtë të fundit në këmbë.

Nga hetimet e mëtejshme, Policia e Sarandës identifikoi mjetit dhe rezultoi se i përket shtetasit të mësipërm, duke bërë kështu të mundur kapjen dhe arrestimin e tij për veprat penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “Largimi nga vendi i aksidentit”.

Policia ka bllokuar gjithashtu mjetin me të cilin është kryer aksidenti, tip BMV, me targë AA 373 AT.