Nisen nga Saranda 2 autobusa me protestues

Mengjesin e sotem rreth ores 04:30 jane nisur nga Saranda drejt protestes se Tiranes 2 Autobusa me simpatizante te partise Demokratike me nje qellim te vetem “Rezimin e qeverise” Sipas tyre ata do te qendrojne ne shesh deri ne rrezimin e qeverise.

/FRPD Sarande / Detjon Korro