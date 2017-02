Futboll – Qëllohet me gurë arbitri anësor në ndeshjen Delvina – Naftëtari

është luajtur ditën e sotme takimi futbollistik midis Delvinës dhe Naftëtarit. Takimi ka përfunduar me fitoren e miqve ku në fund të pjesës së parë Shaba për miqtë ka shënuar golin e vetëm të takimit. Gjatë pjesës së dytë takimi është shoqëruar me incidente të shumta ku tifozeria vendase ka hedhur sende të forta në fushë dhe për pasojë është qëlluar edhe asistenti i takimit. Përpos sendeve të hedhura në fushën e lojës takimi ka qenë një arenë dhune ku futbollistët e Delvinës kanë qëlluar gjatë gjithë takimit me shkelma e grushta futbollistët e Naftëtarit.