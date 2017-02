Pranvera e parakohshme gjatë javës me temperatura mbi 20 gradë

Moti gjatë kësaj jave do të jetë i qëndrueshëm, ndërsa të premten temperaturat do të rriten mbi 20 gradë celsius.

Sipas parashikimit të Meteoalb, deri të mërkurën, temperaturat do të jenë të qëndrueshme dhe tipike të dimrit, por duke nisur nga e mërkura, ato do të rriten për t’u ngjitur mbi 20 gradë të premten, pavarësisht se do të ketë edhe reshje shiu.

Parashikimi:

Deri te premten, moti i qëndrueshëm do te jete prezent ne vendin tone duke bere qe kthjellimet te jene dominuese POR here pas here do të ketë kalime vranësirash të lehta. Dita e premte dhe e shtunë do të jenë më vranësira dhe shira. Ndërsa e diela do të ri-sjelle serish kthjellimet në territor.

Temperaturat e ajrit sot dhe nesër të pandryshueshme tipike të dimrit por qe nga dita e mërkurë dhe ne vijim do të ketë rritje te ndjeshme në të dy vlerat ekstremale duke bere qe termometri të premten te ngjitet mbi 20 grade C.