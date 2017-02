Të martën, mot me kthjellime dhe vranësira

Gjate dites se marte, 28 shkurt 2017, moti mbi vendin tone parashikohet te jete me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Priten reshje shiu te lokalizuara pjeserisht në pjesen jugore. Baza e reve të ulta 600m.

Era do te jete me drejtim Verilindje-Juglindje 1-15m/sek, erë me rrahje.Shikimi 1km-20km, Mjegull / Mjegullinë nëpër lugina. Deti i forcës 4-5 me lartësi vale 3.5metër.

Temperaturat parashikohen të jenë:

QYTETET Temperaturat në °C

Vlorë 9/19 re diell

Gjirokastër 8/20 re diell

Sarandë 10/19 re diell