Futboll: Dënohet sërisht Delvina, humb në tavolinë 3-0

KF “Delvina” per arsye refuzimi te luaj ndeshjen perkatese me KF “Permeti”, denohet me humbjen e ndeshjes ne tavoline me rezultatin 3 me 0, bazuar ne nenin 55/1 te KDS.