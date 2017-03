Të mërkurën, mot me vranësira e reshje shiu

Gjate dites se merkure, 1 mars 2017, moti mbi vendin tone parashikohet te jete me vranësira te dendura me reshje shiu ne pjesen veriperendimore.

Era do te jete me drejtim Juglindje –Jugperendim 1-18m/sek.Deti i forcës 6 me lartësi vale 5.8metër.

Temperaturat parashikohen të jenë:

Vendet malore 6°/11°C

Vendet e ulta 10°/18°C

Vendet bregdetare 10°/16 °C