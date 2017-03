Greqi – Hodhi dy çantat me kanabis nga makina, arrestohet shqiptari

Një 23 vjeçar shqiptar u kap me 50 kg kanabis në Konitsa të Greqisë, jo shumë larg kufirit.

Policia greke bën me dije se me të pikasur nga policia, i riu ka hedhur çantat me kanabis nga makina, në përpjekje për t’u larguar.

I riu përfundoi në prangat e policisë, ndërsa u sekuestrua edhe automjeti.

Në dy çantat me drogë ishin 50 kg e 550 grama kanabis të papërpunuar, e cila ishte ndarë në 33 pako. Policia ka konfiskuar edhe një telefon celular.

Hetimi paraprak i rastit i është dërguar Departamentit të Narkotikëve të Janinës, ndërsa shqiptar i arrestuar është përpara prokurorit.