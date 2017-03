Festa e Verës. LSI organizon event festiv tek plazhi i Centralit

Lëvizja Socialiste për Integrim në Sarandë ka organizuar një event me rastin e ditës së Verës. Qindra të rinj e simpantizantë por edhe qytetarë të thjeshtë janë mbledhur anës plazhit në bulevardin e qytetit për të festuar. Atmosfera ishte festive me këngë e valle tradicionale por edhe me produkte kulinarie e sigurisht nuk mund të mungonte edhe Ballokumja. Merrnin pjesë edhe figura të rëndësishme të LSI Lokale si edhe ministri i transporteve Sokol Dervishaj i cili përshëndeti të pranishmit duke i uruar Gëzuar festën.

Ky ishte i vemti event i organizuar në qytetin e Sarandës ndërsa qytetarët kanë zgjedhur të bëjnë shëtije gjatë bulevardit e më pas të shijojnë ndonjë kafe me miqtë e tyre anës detit.