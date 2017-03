Futboll: Butrinti mund lehtësisht Tepelenën, shkon në kuotën e 26 pikëve

Ekipi I Butrintit merr një fitore të lehtë përballë Tepelenës. Sarandiotët e fillojnë mirë takimin kun ë minutën e 23’ Kolonja pas një krosimi në shtyllën e dytë me kokë shënon golin e parë. Goli I dytë do të vi më të njëjtën skemë por këtë radhë topi I gjuajtur nga Kasaj me kokë ndalet nga tranversa ndërsa Rugji e shtyn në rrjetë. Në fund të pjesës së parë Sula I Tepelenës gjuan një goditje dënimi drejt e në portë, Roko devijon në këndore.

Pjesa e dytë fillon me të njëjtin ritëm por pas një aksioni të bukur me një passim Sarandiotët shënojnë golin e tretë. Është Kasaj I cili shënon me rofishatë. Takimi nuk sjell nryshime të reja në rezultat duke e mbyllur sfidën në shifrat 3-0