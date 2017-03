Përplasje institucionale ministria e Ekonomisë përballë asaj të Bujqësisë

Mesditën e së hënës rreth orës 13.30 forca të shumta policore shkuan në pikën e aktivitetit të peshkimit në Vivar në Butrint, Sarandë. Qëllimi ishte largimi i personave që kanë aktualisht me kontratë qiraje për ushtrimin e aktivitetit të peshkimit dhe akuakulturës me Subjektin Juridik “Balili Security” Shpk me numër NIPTI: L 17224501 G, kontratë kjo e lidhur nga Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave në vitin 2012 për n jë periudhë 10 vjeçare deri në vitin 2022.

Në mjediset e Vivarit ndodheshin peshkatarët që janë të punësuar, ndodhej gjithashtu edhe

Ervin Kajo drejtor i përgjithshëm i Inspektoriatit të Ujërave. Fatmir Hoxha drejtor i sherbimeve juridike në Ministrinë e Ekonomisë sa hyri në mjediset e Vivarit dhe pas prezantimit i kërkoi përfaqësuesit të Ministrisë së Bujqësisë, Ervin Kajo të dorëzonte objektin.

Ky ka qenë edhe fillimi i konfliktit gojor mes njeri tjetrit, ku njera palë e përfaqësuar nga Fatmir Hoxha kërkonte dorëzimin e objektit pala tjetër spjegonte faktin që objekti është dhënë me qera me kontratë dhe se subjekti që e disponon atë për një periudhë dhjetëvjeçare deri në vitin 2022 është brenda gjithë ligjeve në fuqi.

Debatet mes dy përfaqësuesve nga dy ministritë ishin të shumta dhe vazhduan për rreth 2 orë.

Në fund u nënshkrua një proceverbal për qëndrimin e të dyja palëve në këtë proces