Gjirokastër – Vjedh me dhunë një lokal, arrestohet i riu nga Saranda

Një i ri ka rënë në prangat e policisë së Gjirokastrës i dyshuar si autor i vjedhjes me dhunë i një lokali. Blutë kanë arrestuar Aleksandër Kolën, 21 vjeç, banues në Konispol të Sarandës.

Sipas policisë, 21-vjeçari ka vjedhur me dhunë në ambientet e lokalit të shtetases V.L., banuese në Gjirokastër, 55.000 lekë dhe një aparat celular të markës “Nokia”. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të datës 19.03.2017, në lagjen “Palorto”.

Në cilësinë e provës materiale i’u gjet dhe sekuestrua aparati celular dhe një sasi prej 24.000 lekë.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër për veprën penale “Vjedhje me dhunë”.