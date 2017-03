Pas 11 vjet sorrollatje 50-vjeçari nga Ksamili merr lejen e legalizimit

50-vjeçari Bashkim Shuka nga Ksamili ditën e djeshme ka marrë një dhuratë të papritur për të. I endur para zyrave të ALUIZNI-it Sarandë për 11-vjet me radhë që nga viti 2006 saga e invalidit të kategorisë së parë ka marrë fund me dorëzimin e lejes së legalizimit. Ka qenë vet Ministri i Energjitikës Damian Gjiknuri i cili ditën e djeshme i ka dorëzuar në banesën e tij lejen e legalizimit 50-vjeçarit Shuka. Gjiknuri i tha Bashkim Shukës se kjo shtresë do të jetë prioritet i qeverisë. Shuka nga ana e tij falenderoi impenjimin e Ministrit për zgjidhjen e problemit 11-vjeçar. Në qytezën e Ksamilit muajin e fundit janë legalizuar rreth 75 objekte të cilat prej vitesh të tëra ishin lënë në harresë.

