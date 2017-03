Çmendet sërish moti, ja si do të jetë koha në fundjavë

Pasditja e së shtunës do të sjellë në territorin e Shqipërisë reshje të dobëta shiu. Reshje do të ketë në ekstremin verior, ndërsa kthjellime dhe vranësira të shpeshta do të ketë në pjesën më të madhe të vendit.

E diela sjell kthjellime dhe vranësira në gjithë territorin deri në mesditë.

Vranësirat fuqizohen e për pasojë reshje shiu do të ketë në qendër dhe në veri. Pasditja do të shtojë vranësirat në vend duke sjellë shira lokalë edhe në pjesën tjetër të vendit.

Temperaturat e ajrit do të kenë një rënie të ndjeshme mesditën e së dielës. Era do të fryjë mesatare, me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi jugperëndimor duke gjeneruar në det dallgëzimin 2-3 ballë.