Sarandë – Peshkatarët kapin me rrjetat e peshkimit predhën 300 kg

Peshkatarët në Sarandë kanë kapur me rrjetat e peshkimit një predhë që mendohet se i përket Luftës së Parë Botërore.

Bomba me peshë 300 kg ka një gjatësi 120 cm dhe diametër 60 cm. Ekspertë nga Tirana janë nisur drejt portit të mallrave në Limjo të Sarandës për të bërë dhe asgjësimin e saj

“Po peshkonim në zonën e Borshit kur ngeci rrjeta. Me kujdes e nxorrëm në anije. Ishte rreth 5 milje nga bregu” tha peshkatari Mustafa Gjinika.