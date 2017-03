Të premten, mot me kthjellime

Gjate dites se premte, 31 mars 2017, moti mbi vendin tone parashikohet te jete me kthjellime dhe prani të vranësirave. Priten reshje te izoluara shiu ne pjesen jugore.

Era do te jete me drejtim Veriperëndim-Verilindje 1-10m/sek.Shikimi 10-20km. Deti i forcës 4 me lartësi vale 2.0 metër.

Temperaturat parashikohen të jenë:

Vendet malore 5°/22°C

Vendet e ulta 6°/26°C

Vendet bregdetare 10°/23°C