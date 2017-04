Njoftim punësimi- Kërkohet banakier dhe kamarier

Kompania e karburanteve Kastrati sh.p.k me adresë në Qafë-gjashtë Sarandë kërkon të punësoj banakier ose kamarier me turn 8 orarsh. Paga e kënaqshme dhe me sigurime.

Të interesuarit të kontaktojnë në numrin 0696706014.