Inagurohet Ujësjellësi i ri në Sarandë

Prej ditës së sotme, banorët e Sarandës do të ndjejnë efektet e përfundimit të investimit për ndërtimin dhe rehabilitimin e sistemit të ujësjellës – kanalizimeve. Ky projekt u bashkëfinancua nga Republika Federale e Gjermanisë dhe Bashkimi Evropian nëpërmjet Bankës Gjermane për Zhvillim KfË. Një projekt i rëndësishëm për kushtet e kërkesat e një qyteti turistik, pjesë e master-planit të zhvillimit të Bregdetit të Jugut.

Takimi i parë u zhvillua në Bashkinë Sarandë ku Ministri i transporteve, përfaqësues nga republika federale e gjermanisë dhe ambasadorja e gjermanisë në tiranë u pritën nga kryetarja e bashkisë Sarandë Florjana Koka.

Më pas pjesëmarrësit u ngjitën në kalanë e lëkurësit në depon kryesore që furnizon qytetin e Sarandës me ujë të pijshëm. Në fjalën e rastit Ministri i transporteve tha se “Uji është jetik dhe detyrim për qytetarët dhe veçanërisht zonat turistike. S’mund të ketë turizëm pa furnizim cilesor me ujë. Me KFË arritëm ti sjellin Sarandës ujë dhe energji. Kemi planifikuar fillimin e punimeve për hyrjen e qytetit dhe besoj fillon shumë shpejt. Jemi duke përfunduar projektin me P.P.P për rrugën Kardhiq- Delvinë. Por prap Saranda meriton më shumë sepse është qytet portual dhe ka nevoje për një port me kapacitete turistike moderne, që turistët mos të vijnë nga rruga por edhe det

Dervishaj u ndal edhe tek Aeroporti i sarandës ku theksoi se “Pas heqjes së ekskluzivitetit të TIA, kemi mundësinë për një aeroport të 2-të. Në sytë e mi s’ka vend më të mirë se Saranda për këtë aeroport. Dhe besoj kjo do e bëj të pathyeshëm potencialin turistik të Sarandës”.

Ambasadorja e gjermanisë në Tiranë Susanne Schütz tha se “janë lëvruar 8.6 milion euro nga qeveria federale gjermane në kuadër të këtij projekti, janë shtruar 55 km tubacione ujë, u ndërtua një godinë e re ujësjellësi, u përmirësia gjëndja e rezervuarit të ujit janë instaluar matësat dhe rehabilituar rrjeti i kanalizimeve”. Më tej Ambasadorja tha se është e bindur se prej kësaj infrastrukture do të përfitoj turizmi duke i dhënë një shtysë ekonomisë lokale”

Në takim e morrën fjalën edhe kryetarja e Bashkisë Sarandë florjana Koka si edhe administratori i ujësjellës kanalizime sh.a Sheme Lulo

Ujësjellësi i ri i Sarandës, ka një vlerë investimi që shkon në 8.6 milion euro dhe ka një zonë mbulimi 65 % të qytetit me rreth 18 orë ujë të pijshëm në ditë.