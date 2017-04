Butrinti fiton me përmbysje ndaj Skraparit 3-1

Ekipi I Butrintit fiton me përmbysje ndaj Skraparit. Sarandiotët rrezikojnë të parët që në minutën e 7-të kur Bazaj nga krahu I majtë pason për Kasaj I cili merr fundoren dhe pason në qendër te Andoni por gjuajtja e tij ishte për t’u harruar.

Sarandiotët shtojnë presionin por janë të pafat. Andoni godet tranversën në minutën e 11, ndërsa në të 14-tën është Kasaj që tranversa I mohon golin.

Pavarsisht rasteve të Butrintit janë miqtë ata që shënojnë me anë të kapitenit Guri në minutën e 20’

Sarandiotët kundërpërgjigjen shpejt me anë të Kasajt pas 1 minute duke barazuar shifrat në 2-1. Pjesa e parë do të mbyllet me golin e Xhibros në minutën e 39 ku pas një aksioni personal kombinon me Rugjin dhe shënon golin e dytë .

Sarandiotët do të kenë edhe raste të tjera për shënim por janë të pasaktë para portës. Në minutën e 84 është Bazaj ai që vulos fitoren e Butrintit në shifrat 3-1.