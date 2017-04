Të martën, mot me alternime kthjellimesh e vranësirash

Gjate dites se marte, 11 prill 2017, moti mbi vendin tone parashikohet te jete me alternime kthjellimesh dhe vranësirash mesatare deri të dendura. Vranësirat në zonën e Qendrës dhe atë të Jugut do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të dobët lokalisht deri mesatar.

Era do te jete me drejtim Veriperëndim-Verilindje 1-15m/sek. Shikimi 5-20km. Mjegullinë lokale për shkak të rreshjeve.Deti i forcës 4 me lartësi vale 2.2metër.

Temperaturat parashikohen të jenë:

Vlorë 8/22 diell

Gjirokastër 3/25 diell shi

Sarandë 10/23 diell shi