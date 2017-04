Ja si do të jetë moti, për fundjavën

Të shtunën dhe të dielën besimtarët ortodoksë dhe të krishterë do të festojnë Pashkët. Por jo vetëm ata. Shumë qytetarë kanë parashikuar aktivitete të ndryshme për fundjavën. Por si do të jetë moti?

Sipas Meteoalb moti gjatë ditës së shtunë dhe të diel do të jetë i qetë me temperatura të larta. Në zona të ndryshme do të ketë edhe vranësira të pakta, por që nuk do të shoqërohen me reshje.

Temperaturat për të shtunën e të dielën i gjeni në foton më poshtë.