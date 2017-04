Shi, rrufe dhe dëborë. Ky është parashikimi i frikshëm i motit

Përgjatë 24 orëve të fundit, shumë qytete janë përballur me reshje shiu, në disa prej tyre me intensitet të lartë. Megjithatë situata duket se do të vijë duke u përmirësuar gjatë orëve në vijim. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, reshjet e shiut do të jenë më të pakta dhe me kohëzgjatje më të shkurtër. Në disa raste më të rralla mund të ketë edhe rrufe e era të forta.

Në zonat mbi 1 mijë metra, reshjet do të jenë në formë dëbore, me një trashësi deri në 10 centimetra. Dëbora pritet që të ngrijë gjatë natës. Ndërkohë, të enjten, pritet që reshjet lokale të jenë përgjithësisht me intensitet të ulët, ndonëse gjatë pasdites, disa zona do të përballen me reshje të dendura shiu.

Moti pritet që të përmirësohet përgjatë ditës së premte dhe të shtunën, ku do të ketë largim të reshjeve të shiut, që do të rikthehen të dielën pasdite në zonat veriore. Instituti i Gjeoshkencave paralajmëron se përgjatë 24 orëshit në vijim, situata mund të paraqitet problematike në zonat bregdetare dhe në ato malore.