Keni bërë plane për nesër? Njihuni me parashikimin e motit

Nëse moti i ftohtë dhe me reshje iu ka mërzitur, nesër mund të shfrytëzoni natyrën.

Sipas meteorologëve, gjatë të shtunës do të rriten temperaturat.

“Të shtunën, sipas Meteoalb, moti karakterizohet nga kthjellime dhe vranësira të lehta, por vranësira të shpeshta, do të ketë në zonat malore. Pasditja dhe orët e natës, mbeten me mot të kthjellët në ultësirën perëndimore, por kthjellime e vranësira kalimtare, do të ketë në zonat malore.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke bërë që maksimalja të ngjitet mbi 19 °C.

Era do të fryjë mesatare me shpejtësi prej 28 km/h nga drejtimi verilindor duke gjeneruar në det dallgëzim të ulët.