Sarandë: Dule takim me strukturat, më 18 qershor nuk do të ketë zgjedhje

Dule ka vijuar në Sarandë takimet me strukturat e PBDNJ, ku pohoi se më 18 qershor nuk do të ketë zgjedhje.

Ai ngriti dhe shqetësimin e tranformimit të votës, fenomen për të cilin tha se partia që përfaqëson minoritetet ka vuajtur shumë në këto vite.

Dule: Një gjë mund t’ju them me bindje, që në 18 qershor nuk kemi për të pasur zgjedhje. javët në vazhdim do marrim përgjigje për datën e mbajtjes së tyre. Shpresojmë që ky mundim të ketë rezultate. Nëqoftëse ka një parti të cilës nuk iu numëruan vërtet votat gjatë gjithë këtyre viteve në Shqipëri është PBDNJ. Ose na marrin kryebashkiakët, ose na heqin deputetë dhe kjo është e vërtetuar jo vetëm nga të dhënat tona por dhe nga ndërkombëtarët.

Takimi me strukturat e PBDNJ në Sarandë, është mbajtur në gjuhën greke.