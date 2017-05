Greqi: Arrestohet 30-vjeçari me më shumë se 75 kg kanabis

3 May, 2017

Një tjetër sasi droge e ardhur nga Shqipëria është sekuestruar në Greqi.

Policia njoftoi ka arrestuar në aksin rrugor Igumenicë-Janinë, një shtetas shqiptar që po transportonte me mjetin e vet më shumë se 75 kg kanabis.

30 vjeçarit iu kërkuar të ndalonte për kontroll, por ai erriti shpejtësinë, në përpjekje për t’iu shpëtuar patrullës së policisë.

Mirëpo pak kliometra më larg, një tjetër patrullë policie i preu rrugën, duke e neutralizuar.

30 vjeçari e kishte ngarkuar makinën me drogë. Në sedilet e pasme dhe në portbagazh u gjetën 70 paketa me kanabis të papërpunuar, me peshë të përgjithshme 75 kilogram e 860 gramë.

30 vjeçari, i cili kishte dokumenta homogjeni, është një person i skeduar. Nga verifikim i i gjeneraliteteve, rezultoi se ndaj tij ka një urdhër arresti, lëshuar nga hetuesia e Halkidas. Ai akuzohet për pjesëmarrje në organizatë kriminale, si dhe vepra penale që lidhen me drogën.