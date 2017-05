Parashikimi i motit. Të dielën shi, më pas…

6 May, 2017

Pas ditëve të ngrohta pranvera do të ndërpritet përkohësisht si pasojë e rrymave të ftohta të ardhura nga veriu.

Fundjava dhe ditët e para të javës që vjen do të jenë me mot të paqëndrueshëm.

Të dielën do të ketë reshje shiu.

Reshjet e shiut fillimisht do të prekin veriun e vendit, por më pas do të prekin edhe pjesën tjetër. Nuk do të mungojnë stuhitë dhe shkarkesat elektrike.

Prej së mërkurës moti do të përmirësohet dhe temperaturat do të arrijnë mbi 30 gradë.